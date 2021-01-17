Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ekipler, merkez ve ilçelerde 32 greyder, 6 dozer, 26 destek aracı, 24 yükleyici, 9 adet bıçaklı kamyon ve 61 personelle 177 köy yolunu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Karla mücadele ekipleri, kar yağışının etkili olduğu günden bu yana 565 köy yolunu ulaşıma açtı.

