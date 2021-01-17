Haber Giriş: 17 Ocak 2021 Pazar 09:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
177 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 177 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Karla mücadele ekipleri, köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalara devam ediyor.
Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ekipler, merkez ve ilçelerde 32 greyder, 6 dozer, 26 destek aracı, 24 yükleyici, 9 adet bıçaklı kamyon ve 61 personelle 177 köy yolunu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Karla mücadele ekipleri, kar yağışının etkili olduğu günden bu yana 565 köy yolunu ulaşıma açtı.
Etiketler: Kar Yağışı
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