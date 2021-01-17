Haber Giriş: 17 Ocak 2021 Pazar 08:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Arkadaşlar arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
Merkez Seyhan ilçesi Beşocak Mahallesi Sarıyakup Sokak'taki aynı evde kalan arkadaşlar arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesiyle evdeki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Toplumsal Şiddet
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