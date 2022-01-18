Haber Giriş: 18 Ocak 2022 Salı 15:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hamile hemşireyi darp eden saldırganlar tutuklama talebiyle mahkemede
[Fotoğraf: Arşiv]
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İstanbul'da 24 yaşındaki hamile hemşire Gülhan D.'yi darp eden 2 şüpheli, yeniden gözaltına alınarak, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde 4 hasta yakını, hastalarıyla ilgilenmediğini öne sürdükleri 24 yaşındaki hemşire Gülhan D.'yi darbetti. 2 aylık hamile olan Gülhan D. de saldırganlardan şikayetçi olmuştu.
Olayla ilgili belirlenen 4 kişi gözaltına alınmıştı. Ancak delil yetersizliğinden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Mevcut delil durumuna göre adli kontrol kararıyla serbest bırakılan 4 şüpheliden 2'si Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yeniden gözaltına alındı ve tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
İstanbul'da 24 yaşındaki hamile hemşireyi darp eden 2 şüpheli yeniden gözaltına alınarak, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.https://t.co/tNsMIpH0Pb pic.twitter.com/yrXmgEv8zl— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 18, 2022
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