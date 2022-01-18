Haber Giriş: 18 Ocak 2022 Salı 14:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bilecik'te yolcu minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı
[Fotoğraf: AA]
Bilecik'te yolcu minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 yolcu yaralandı.
Bilecik'te Harun G. idaresindeki yolcu minibüsü, yeni hastane kavşağında Celil B. yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada yolcu minibüsünde bulunan 7 yolcu hafif şekilde yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: Bilecik Trafik Trafik Kazası
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