Halkalı Dereboyu Caddesi üzerinde geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yoğun dumanların uzak bölgelerden de görüldüğü yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Ekipler, olası bir patlama için geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay yerine 3 itfaiye aracı ulaşırken, yangının kısa sürede söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.