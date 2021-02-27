Haber Giriş: 27 Şubat 2021 Cumartesi 16:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA,
Halkalı'da geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Küçükçekmece'deki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Halkalı Dereboyu Caddesi üzerinde geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yoğun dumanların uzak bölgelerden de görüldüğü yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Ekipler, olası bir patlama için geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay yerine 3 itfaiye aracı ulaşırken, yangının kısa sürede söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.
İstanbul Halkalı'da bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.https://t.co/ZwtqC5vINy pic.twitter.com/bbyMm1HPat— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 27, 2021
Etiketler: Yangın
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