Haber Giriş: Kaynak: DHA
Haliç'te 250 metrelik dev bayrak
[Fotoğraf: DHA]
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor bayramının 101'inci yıl kutlamaları kapsamında Haliç'te 250 metrelik Türk bayrağı açıldı.
Haliç'te düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları dragon bot korteji geçişi ile başladı.
Bayraklarla süslenmiş kano, kürek tekneleri, yelkenliler, dragon botlar ve tekneler eşliğinde Haliç'te kısa bir gösteri düzenlendi.
Ardından dev Türk bayrağı bir uçtan bir uca açıldı. 250 metrelik bayrak havadan fotoğraflandı.
Etiketler: türk bayrağı haliç 19 MayısSon Güncelleme: 19 Mayıs 2020 Salı 15:37
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