Haber Giriş: Kaynak: DHA
Haliç Köprüsü'nde ikinci etap çalışması trafiğe neden oldu
[Fotoğraf: DHA]
Haliç Köprüsü'nde başlatılan bakım onarım çalışmaları nedeniyle D-100 karayolu Ayvansaray geçişinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan Haliç Köprüsü’ndeki bakım onarım çalışmalarının ikinci etabı hafta sonu başladı.
Haftanın ilk gününde bakım onarım çalışmaları nedeniyle D-100 Karayolu’nda Edirnekapı ve Haliç Köprüsü girişi arasında trafik yoğunlaştı.
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