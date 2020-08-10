Olay, akşam saatlerinde Kurtköy mahallesinde meydana geldi.

Otomobiliyle evinin yakınlarında bulunan bir markete gelen Ahmet Erim, otomobilini çalışır halde bırakarak markete girdi.

Bu sırada otomobilin yanına yanaşan araçtan inen kişi, Erim’im aracına bindi.

Otomobili çalan hırsız ve diğer araçta bulunan arkadaşı olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı.

Otomobilin önüne atladı

Market içerisinden durumu fark eden Erim, dışarı çıkarak arabasını çalan hırsızların önünü kesmek için aracın önüne atladı. Gözü kara hırsızlar aracı Erim’in üstüne sürerek olay yerinden uzaklaştı.

Arabasının çalınmaması için mücadele eden Ahmet Erim yola savrularak ayağından yaralandı.

Saniyeler süren hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

“Eşim 3 gün önce doğum yaptı, dalgındım”

Dalgın olduğunu ifade eden Ahmet Erim, "Ben ekmek alıyordum o esnada arabanın önüne bir araç gelip durdu. İçinden biri indi, hızlı bir şekilde benim arabaya doğru koştu. Benimde eşim 3 gün önce doğum yapmıştı. Biraz da kafam dalgındı. Onun için çalışır halde bıraktım. Kasa da ücret ödeyecektim ki arkamı döndüğümde adamı arabama doğru koşarken gördüm. Ben de hemen dışarı fırladım, arabanın önüne kendimi siper ettim, ezdi geçti. Durumu polis ekiplerine bildirdik. Emniyet güçlerine güveniyoruz. Konuyla ilgili Pendik Asayiş Şube ekipleri çalışma başlattı. Bir an önce bulunmasını istiyoruz” diye konuştu.