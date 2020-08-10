İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda yaşanan 5 kişinin öldüğü otobüs kazası sonrasında yolcu otobüsleri üzerinde denetimler artırıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri Gişeleri'nde ve bazı noktalarda İstanbul'a gelen ve İstanbul'dan çıkan şehirlerarası otobüslere yönelik takograf ve koronavirüs denetimi yaptı.

[Fotoğraf: DHA]

Kurallara uymayanlara cezai işlem

Denetimler sırasında otobüs sürücülerinin sürüş bilgileri ekipler tarafından tek tek incelendi.

[Fotoğraf: DHA]

Sürüş süresini aşan şoförlere 588 TL cezai işlem uygulandı

Sosyal mesafe kuralına uygun yolcu taşımayan bazı otobüslere 3 bin TL cezai işlem yapılırken, biletsiz yolcu taşıdığı belirlenen bir otobüse de 1083 TL cezai işlem uygulandı.