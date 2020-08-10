Kuzey Marmara Otoyolu'nda otobüslere denetim
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 kişinin öldüğü kaza sonrasında Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüslerine yönelik denetim yaptı.
İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda yaşanan 5 kişinin öldüğü otobüs kazası sonrasında yolcu otobüsleri üzerinde denetimler artırıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri Gişeleri'nde ve bazı noktalarda İstanbul'a gelen ve İstanbul'dan çıkan şehirlerarası otobüslere yönelik takograf ve koronavirüs denetimi yaptı.
Kurallara uymayanlara cezai işlem
Denetimler sırasında otobüs sürücülerinin sürüş bilgileri ekipler tarafından tek tek incelendi.
Sürüş süresini aşan şoförlere 588 TL cezai işlem uygulandı
Sosyal mesafe kuralına uygun yolcu taşımayan bazı otobüslere 3 bin TL cezai işlem yapılırken, biletsiz yolcu taşıdığı belirlenen bir otobüse de 1083 TL cezai işlem uygulandı.
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