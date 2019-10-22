Türkiye
Halı çırparken balkondan düşen çift yaralandı22 Ekim 2019 Salı 16:52 - Son Güncelleme 22 Ekim 2019 Salı 17:02
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, 2’nci kattaki evlerinin balkonunda birlikte halı çırpan Handan Kayalı ve eşi Fatih Kayalı , tuğladan duvarın yıkılmasıyla bahçeye düşüp, yaralandı.
Safranbolu Emek Mahallesi Şube Sokak’ta yaşayan Handan-Fatih Kayalı çifti, dün akşam saatlerinde birlikte balkonda halı çırmaya başladı. Ancak bu sırada tuğladan duvar yıkıldı. Birlikte bahçeye düşen Kayalı çifti, yaralandı.
Komşuların haber vermesiyle gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan çiftin vücutlarında kırıklar olduğu belirlendi.
Tedaviye alınan Handan Kayalı, Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.
Kaynak: DHA
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