Türkiye
Kayseri'de işçileri taşıyan servis devrildi: 20 yaralı22 Ekim 2019 Salı 16:47 - Son Güncelleme 22 Ekim 2019 Salı 16:51
Kayseri'de işçileri taşıyan servisin devrilmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 20 kişi yaralandı.
Kayseri'de Habib Atakan yönetimindeki işçi servis midibüsü, Organize Sanayi Bölgesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 20 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
Etiketler: trafik Kazası kayseri işçi servisi