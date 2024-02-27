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Türkiye
İHA 27.02.2024 08:53

Hakkari'deki Dilimli Barajı kısmen dondu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde günlerdir etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle Dilimli Barajı kısmen dondu.

Hakkari'deki Dilimli Barajı kısmen dondu
[Fotograf: İHA]

Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından hüküm süren dondurucu soğuk hayat durma noktasına getirdi. Yüksekova-Esendere kara yolu üzerindeki Dilimli Barajı'nın yüzeyi ise etkili olan soğuklar nedeniyle dondu.

Dilimli Barajı'nın donmasıyla güzel görüntüler de ortaya çıktı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Vatandaşlar, 2 sene önce faaliyete geçen Dilim Barajı’nın donmuş haliyle fotoğraf çekmeyi de ihmal etmiyor.

Fotoğraf çekmek için bölgeye geldiğini belirten İslam Geçirgen, “Yüksekova büyük kış süreci yaşıyor ve bir haftadır acayip havalar soğudu. Havaların soğumasıyla Dilimli Barajı kısmen donmuş durumda. Biz de o anları kaçırmamak için o güzel manzaraya karşı fotoğraflar çektik” dedi.

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