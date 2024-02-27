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Türkiye
AA 27.02.2024 08:12

Samsun'da üç araç birbirine girdi: 4 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Üç aracın karıştığı kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Samsun'da üç araç birbirine girdi: 4 yaralı

Ayvacık-Çarşamba kara yolu Kirazlıkçay Mahallesi Barajyolu Caddesi'nde Çarşamba istikametine seyir halinde olan E.S. idaresindeki otomobil refüjdeki aydınlanma direğine çarparak yol kenarındaki su kanalına devrildi.

Aynı yönde seyir halinde olan A.Y. idaresindeki hafif ticari araç yola devrilen aydınlatma direğine, arkasında seyreden E.A. idaresindeki otomobil de hafif ticari araca çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü E.S. ve hafif ticari araç sürücüsü A.Y. ile araçlarda bulunan S.T. ve A.D. yaralandı.

Yaralılar haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Samsun Trafik Kazası
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