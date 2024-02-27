Balıkesir'de zehir taciri 5 şüpheli yakalandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan 5 şüpheliyi takibe aldı.

Operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerin üzerinde ve kullandıkları araçta yaptığı aramada, 7 bin 194 uyuşturucu hap ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 7 bin 800 lira ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler D.A., C.S., E.D. , M.K. ve E.Ş. polis merkezine götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.