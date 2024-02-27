Parçalı Bulutlu 4.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 27.02.2024 07:21

Balıkesir'de zehir taciri 5 şüpheli yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

Balıkesir'de zehir taciri 5 şüpheli yakalandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan 5 şüpheliyi takibe aldı.

Operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerin üzerinde ve kullandıkları araçta yaptığı aramada, 7 bin 194 uyuşturucu hap ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 7 bin 800 lira ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler D.A., C.S., E.D. , M.K. ve E.Ş. polis merkezine götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

ETİKETLER
Balıkesir Uyuşturucu
Sıradaki Haber
3 aylık bebek ambulans uçakla Siirt'ten Konya'ya nakledildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:15
Samsun'da üç araç birbirine girdi: 4 yaralı
07:59
Zehirlendiği belirlenen 14 köpek telef oldu
07:58
Markette bıçaklı dehşet: 1 ölü, 2 yaralı
07:42
Hakkari'de kar nedeniyle yolda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
08:04
Binlerce yolcu kolera şüphesiyle gemide mahsur kaldı
07:35
Uçağa canlı bindi inişte hayatını kaybetti
İspanyol çiftçiler, eylemlerinde Avrupa Parlamentosu'nu hedef aldı
İspanyol çiftçiler, eylemlerinde Avrupa Parlamentosu'nu hedef aldı
FOTO FOKUS
Kocaeli'nde gençler için 'kariyer köprüsü'
Kocaeli'nde gençler için 'kariyer köprüsü'
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ