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Türkiye
İHA 27.02.2024 05:11

Kartal'da kontrolden çıkan araç bariyerlere ve taksiye çarptı: 4 yaralı

İstanbul Kartal'da aşırı hızlı seyretmekte olan hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce bariyerlere, sonra da park halindeki taksiye çarptı. Kaza sonucu 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Kartal'da kontrolden çıkan araç bariyerlere ve taksiye çarptı: 4 yaralı
[Fotograf: İHA]

Saat 03.30 sularında Hürriyet Mahallesi D100 Karayolu Ankara istikametinde meydana gelen olayda Ankara istikametinde seyir halindeki hafif ticari araç, sürücüsü Abdulsamet Gödek'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüjdeki bariyerlere girdi, ardından park halindeki ticari taksiye çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu hafif ticari araçta bulunan Abdulsamet Gödek, yanında bulunan yolcu ve taksi dışında bulunan 2 taksi sürücüsü yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonucu ticari araç sürücü Abdulsamet Gödek'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastaneye kaldırıldı.

Kartal'da kontrolden çıkan araç bariyerlere ve taksiye çarptı: 4 yaralı

Kaza nedeniyle D100 Karayolu Ankara istikametinde trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

İBB'nin yol bakım ekipleri kırılan bariyerleri ve araçlardan fırlayan parçaları temizledi. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılması ile D100 Ankara istikametinde trafik akışı yeniden normale döndü.

Kazayla ilgili konuşan Sedat Uğur, "2 şoför araç değişimine giderken ATM'ye para yatırmaya geldi. Aracımız güvenli bölgede beton zemindeyken tam aracımıza binerken araba üstümüze geldi, ne olduğunu göremedik. Doblo'da 2 kişi vardı. Büyük ihtimalle alkollüydüler. Şişeler arabanın altında. Adam kendi canının derdini bırakmış, şişelerin derdine düşmüş. 2'si ambulansla gitti, biri ağır yaralıydı. Biz de kafamızı cama vurduk. Biz de ambulansla hastaneye gideceğiz" dedi. 

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