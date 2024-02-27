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Türkiye
İHA 27.02.2024 00:56

Kütahya’da tefecilere operasyon: 3 şüpheli tutuklandı

Kütahya İl Jandarma Komutanlığınca il merkezi ve ilçelerinde tefecilik suçunu işlediği tespit edilen toplam 8 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda yakalanan 5 kişiden 3’ü tutuklandı.

Kütahya’da tefecilere operasyon: 3 şüpheli tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde Kütahya merkezi ve ilçelerinde tefecilik suçunu işlediği tespit edilen 5 şüpheliye yönelik toplam 8 adrese yapılan eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan aramalarda, 39 adet senet, 14 adet tapu senedi, 8 adet ajanda, 1 adet pasaport, 9 adet altın, 18 bin 540 TL nakit para, 8 bin 350 ABD Doları, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet flash disk, 1 adet kurusıkı tabanca, 32 adet tabanca fişeği ve 4 adet cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adli makamlara çıkartılan 5 şüpheliden 3’ü tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 

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