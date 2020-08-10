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Hakkari'de zırhlı araç devrildi: 2 polis şehit
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 2 özel harekat polisi şehit oldu.
İran sınırındaki üs bölgesinden görev dönüşü yapan polis zırhlı aracı devrildi.
Kazada, araçta bulunan 2 özel harekat polisi şehit oldu.
Şehitlerin cenazeleri düzenlenecek törenin ardından memleketlerine gönderilecek.
Etiketler: zırhlı polis aracı son dakika özel harekat polisi HakkariSon Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 08:08
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