Haber Giriş: 28 Aralık 2020 Pazartesi 09:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkari'de yolcu minibüsü ile tır çarpıştı: 4 ölü, 7 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Hakkari'de Beşatlı köyü yakınlarında yolcu minibüsü ile tır çarpıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Hakkari-Yüksekova kara yolunun Beşatlı köyü yakınlarında Van'a giden yolcu minibüsü, karşı yönden gelen tırla çarpıştı.
Sis nedeniyle görüş mesafesinin 15 metreye kadar düştüğü yolda meydana gelen kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri de yaralıları minibüsten çıkararak Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
[Fotoğraf: AA]
Yaralılar, çevre illerdeki hastanelerde tedavi altına alındı.
Hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi Yüksekova Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Valilik, kazayla ilgili adli soruşturmanın başlatıldığını açıkladı.
Etiketler: AFAD İtfaiye Trafik Kazası
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