Haber Giriş: 28 Aralık 2020 Pazartesi 09:34Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Seyir halindeki otomobilin direksiyonunu söküp arkadaşına verdi
[Fotoğraf: DHA]
Bartın'da otomobiliyle seyreden sürücü aracın direksiyonunu söküp yan koltukta oturan arkadaşına verdi. Kurbağacık anahtarıyla otomobili kullanmaya devam eden sürücü kameraya yansıdı.
Bartın'da otomobiliyle seyreden sürücü, "Arabayı mı sürmek istiyorsun sen? Al bari sür" diyerek söktüğü direksiyonu yan koltukta oturan arkadaşına verdi. Arkadaşı da "Direksiyon elimizde kaldı" diyerek güldü.
Otomobilin idaresini kurbağacık anahtarıyla sağlayan sürücü, viraylı köy yolunda tehlikeye aldırış etmeden yoluna devam etti.
Sürücünün otomobilin direksiyonunu söktüğü ve kurbağacık anahtarıyla araç kullandığı anlar sosyal medyada paylaşıldı.
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