Haber Giriş: 28 Aralık 2020 Pazartesi 09:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğu'da çığ, buzlanma ve don uyarısı
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için çığ, ve don uyarısı yapıldı. Vatandaşların gece ve sabah saatlerindeki buzlanmaya karşı da dikkatli olması gerekiyor.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde havanın az bulutlu olması öngörülüyor.
Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ile don olayının beklendiği bölgede hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.
Rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde de doğu ve kuzeydoğudan saatte 10-30 kilometre kuvvetinde esmesi, görüş mesafesinin açık olması bekleniyor.
Çığ tehlikesi
Gün içinde en yüksek sıcaklığı Van'da 6, Bitlis'te 2, Hakkari'de 0, Muş'ta sıfırın altında 2 derece olacak.
Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile kar erimesi, dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü bulunan yerlerde çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Meteoroloji Hava Durumu
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