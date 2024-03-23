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Türkiye
AA 23.03.2024 00:06

Hakkari'de yağışlar nedeniyle bazı evleri su bastı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yağışlar ve karların erimesiyle bazı evler su altında kaldı.

Hakkari'de yağışlar nedeniyle bazı evleri su bastı
[Fotograf: AA]

Kışın yoğun kar yağışının etkili olduğu ilçede, havanın ısınmasıyla ev ve yolların çevresinde biriken karlar erimeye başladı.

Yağmurun da etkisiyle hızla eriyen kar, ilçenin Kuruköy Mahallesi'nde bazı evlerin su altında kalmasına neden oldu.

Hakkari'de yağışlar nedeniyle bazı evleri su bastı

Biriken sular nedeniyle sıkıntı yaşayan vatandaşlar, belediye ekiplerinden yardım istedi.

Evini su basan Resul Dağdeviren, "Yaklaşık 4 gündür ilçede yağışlar etkili oluyor. Benim evim de yağışlardan dolayı zarar gördü. Evimin etrafı suyla doldu. Yetkililerden destek bekliyorum." dedi.

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