Açık 32.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 30.08.2025 15:12

Hakkari'de tır ile pikap çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Hakkari'de tır ile pikap çarpıştı. Yaşanan trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Hakkari'de tır ile pikap çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
[Fotograf: İHA]

Hakkari-Van kara yolunda sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen İran plakalı tır ile pikap çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta sıkışan 3 kişi öldü, yaralanan 2 kişi ise Van'ın Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekipler, hayatını kaybeden 3 kişinin araçtan çıkarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yolda önlem alan polis ve jandarma ekipleri, trafiğin kontrollü ilerlemesini sağlıyor.

ETİKETLER
Hakkari Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışı’nda 20 ülkeden 1434 yüzücü kulaç attı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:11
Bakan Güler, Devlet Mezarlığı'nı ziyaret etti
15:47
Balıkesir'de orman yangını
15:35
Deprem bölgesinden 504 öğrenci YKS’de başarıyla üniversiteye yerleşti
15:29
Gazze’de son 3 haftada 1000 yetişkin açlık nedeniyle hastanelik oldu
15:01
Çelik'ten ABD'ye "vize" tepkisi: Adaletsiz bir karar
14:42
Gazze'de 10 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti
Antalya'da TCG Kaş hücumbotu halkın ziyaretine açıldı
Antalya'da TCG Kaş hücumbotu halkın ziyaretine açıldı
FOTO FOKUS
TEKNOFEST Mavi Vatan'da SAT ve SAS komandolarından nefes kesen gösteri
TEKNOFEST Mavi Vatan'da SAT ve SAS komandolarından nefes kesen gösteri
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ