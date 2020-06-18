Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Hakkari'de teröristlerin kullandığı mühimmatlar ele geçirildi
[Fotoğraf: TRT Haber]
Hakkari'nin Derecik ilçesi Gelişen Köyü kırsalında Jandarma'nın arama tarama faaliyetlerinde, terör örgütü PKK'lı teröristlerin kullandığı belirlenen mühimmatlar ele geçirildi.
Jandarma'nın terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları hız kesmeden sürüyor.
Hakkari'nin Derecik ilçesi Gelişen Köyü kırsalında teröristlerin kullandığı tespit edilen sığınağa düzenlenen operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Hakkari Valiliği, düzenlenen terör operasyonuyla ilgili açıklama yaptı.
Tespit edilen sığınak içerisinde yapılan aramada, 3 adet el bombası, 2 adet elektrikli fünye, çok sayıda tüfek, 160 adet sahte kimlik kartı, 8 adet örgütsel doküman, 2 adet not defteri ve birçok malzeme ele geçirildi.
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