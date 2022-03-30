Haber Giriş: 30 Mart 2022 Çarşamba 12:07Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Hakkari'de teröristlere ait mühimmat ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda mühimmat ele geçirildi. Jandarma ekiplerinin bölgedeki operasyonları sürüyor.
Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şemdinli ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde; teröristlere ait AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 3 el bombası, RPG-7 roketatar anti tank mühimmatı, 450 adet 14,5’lik uçaksavar mühimmatı, 339 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 84 mayonlu bixi makineli tüfek mühimmatı, 14 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 tabanca şarjörü, 100'lük boş bixi makineli tüfek mayonu ve 200 metre kablo ele geçirildi.
Bölgedeki operasyonlar sürüyor.
Etiketler: PKK/YPG Terör Örgütü Terörle Mücadele
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