Haber Giriş: 30 Mart 2022 Çarşamba 11:57Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Rize'de heyelan: Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolu kapandı
[Fotoğraf: DHA]
Rize'de heyelan nedeniyle Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin yolu açma çalışmaları sürüyor.
Ardeşen ilçesi Fırtına Vadisi Ziyaretçi Merkezi yakınlarında, sabah saatlerinde heyelan meydana geldi.
Heyelan sonrası Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolu ulaşıma kapandı, çevredeki bazı yapılar hasar gördü.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen karayolları ekipleri, yolu açmak için çalışma başlattı.
Son Haberler
- 13:42
- 13:41
- 13:37
- 13:38
- 13:26
Sıradaki Haber
Sarıyer'de tır ağaca çarpınca yol trafiğe kapandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz