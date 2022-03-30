Haber Giriş: 30 Mart 2022 Çarşamba 11:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep ve Adana'da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Gaziantep ve Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla Gaziantep ve Adana'da eş zamanlı operasyon düzenledi.
Ekipler, örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterenlerle irtibatı bulunan ve örgüt içi haberleşme programları kullandıkları belirlenen 8 zanlıyı yakaladı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Son Haberler
- 12:11
- 12:11
- 12:01
- 12:00
- 11:58
Sıradaki Haber
Van'da elektrikli otomobiller için taşınabilir şarj cihazı üretildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz