Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar 13:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkari'de terör örgütü PKK'ya operasyon: 16 gözaltı
[Temsili Fotoğraf: TRT Haber]
Hakkari'de terör örgütü PKK/KCK'ya düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.
Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik il merkezi, Şemdinli ve Yüksekova ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, "terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından haklarında gözaltı kararı verilen 17 şüpheliden 16'sı yakalandı.
Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel yayın, ruhsatsız tüfek ve dijital materyaller ele geçirildi.
Etiketler: Hakkari Terör Örgütü PKK/YPG
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