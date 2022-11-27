Sivas’ın Gürün ilçesinde hayvanlarını aramak için çıktığı arazide kaybolan kişi 3 gün sonra sağ olarak bulundu.

İlçeye bağlı Çiçekyurt köyünde yaşayan 41 yaşındaki İrfan Arabacı kardeşi ile kaybolan hayvanlarını aramak için araziye çıkmıştı. Eve dönen kardeşi ağabeyinin gelmemesi üzerine durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve ANDA Arama Kurtarma ekipleri gönderildi. Ekipler köy yakınlarında arama çalışmaları başlattı.

Kırsalda koyunlarını otlatan Serdar Boyrazoğlu, yerde hareketsiz yatan birini görünce seslendi ama yanıt alamadı. Bu anları cep telefonu ile kaydeden çoban, kaçak olduğunu düşündüğü Arabacı’nın donmaması için keçeyi üstüne örterek jandarmayı aradı.

Olay yerine yaklaşık 30 kilometre mesafede üç gündür kayıp vatandaşı arayan Jandarma, AFAD ve ANDA Arama Kurtarma ekibi olay yerine giderek Arabacı’yı ambulansla hastaneye sevk etti.