Hakkari'nin Yüksekova ilçesine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki İkiyaka köyünde 1989 yılında PKK tarafından katledilen Aykut ve Boz ailelerinden 28 kişi, Hz. Ebubekir Camisi'nde düzenlenen mevlit programıyla anıldı.

Yüksekova Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği'nin desteğiyle düzenlenen programa katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, ailelere başsağlığı diledi.

Akbıyık, terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini vurguladı.

Programa, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Muammer Alper, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Resul Özdemir, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Yüksekova Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Sami Keskin, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.