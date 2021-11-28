Haber Giriş: 28 Kasım 2021 Pazar 18:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yurda yasa dışı yollarla giren 14 kişi yakalandı
[Fotoğraf: İHA]
Trabzon'un Of ilçesinde yurda kaçak yollardan girdikleri belirlenen yabancı uyruklu 14 kişi yakalandı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Trabzon'un Of ilçesinde göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında 14 kişinin yakalandığı duyuruldu.
Ekiplerin durdurduğu dolmuşta 12'si Afganistan, 2'si de Türkmenistan uyruklu 14 kişinin yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edildi.
Afgan ve Türkmenler, işlemlerin ardından sınır dışı edilmeİl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Trabzonspor
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