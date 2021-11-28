Haber Giriş: 28 Kasım 2021 Pazar 18:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Anadolu Otoyolu'nda tır devrildi
[Fotoğraf: AA]
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya mevkiinde devrilen tırdaki iki kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde E.Ö. idaresindeki tır, Hendek ilçesinde, tekerleğinin patlaması sonucu bariyerlere çarparak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan A.Ö. ve N.Ö. Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Sakarya Trafik Kazası
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