İstanbul Genç İnsani Yardım Vakfı'nın (İHH) düzenleyeceği Teknoloji Kampı'na giderken İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu’nda, otomobilin aynı yönde seyreden tıra arkadan çarpması sonucu hayatını kaybeden Kaan Talip Tığlı ve Muratcan Kaya İstanbul'da, BAYKAR uçak mühendisi Tarık Kesekçi Nevşehir'de, üniversite öğrencisi Yusuf Taha Göktaş da Zonguldak'ta toprağa verildi.

Kaan Talip Tığlı ve Muratcan Kaya için Fatih Camii'nde tören düzenlendi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Hasan Turan ve Hamdi Çamlı, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım ve çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze namazını Fatih Müftüsü Hüseyin Baş kıldırdı.

Müftü Hüseyin Baş, aynı kazada hayatını kaybeden ve memleketlerinde defnedilen Baykar Uçak Mühendisi ve İHH gönüllüsü Tarık Kesekçi ve YediHilal Teknoloji Takımları Sorumlusu Yusuf Taha Göktaş için de gıyabi cenaze namazı kıldırdı.

Bakan Soylu: Mazlumun, mağdurun hep yanında oldular

Cenaze namazının ardından hayatlarını kaybeden gençler için kısa bir konuşma yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz görevli bir milletiz. Biz görevli toprakların evlatlarıyız. Bu kardeşlerimiz de cephenin en önünde mücadelesini Allah rızası için yapan ve onu da sessiz kahramanlar olarak sürdüren kardeşlerimiz. Allah bizi onlara mahcup etmesin. Allah cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Duamız odur. Allah ailelerine, yakınlarına, çalışma arkadaşlarına sabır ihsan eylesin. Biz birçok yerde beraber olduk. Birçok yerde sırt sırta verdik. Omuz omuza verdik. Gök kubbe şahittir. Cenab-ı Allah şahittir. Mazlumun, mağdurun hep yanında oldular ve hep Cenab-ı Allah'a sığınarak adım attılar. Biz onlara şahidiz. İnşallah onlar da bize şahitlik ederler. Tekrar başımız sağ olsun" dedi.

İHH Başkanı Bülent Yıldırım da vakıf olarak tarif edilemeyecek bir üzüntü yaşadıklarını söyledi.

25 yaşındaki Kağan Talip Tığlı'nın naaşı Karacaahmet, 21 yaşındaki Muratcan Kaya'nın naaşı Bağcılar Kirazlı Mezarlığında toprağa verildi.

BAYKAR uçak mühendisi Tarık Kesekçi ebediyete uğurlandı

Yaşamını yitirenlerden BAYKAR uçak mühendisi Tarık Kesekci Nevşehir'de ebediyete uğurlandı.

Hacı Rasim Uzer Camiinde kılınan cenaze namazına, gencin yakınlarının yanı sıra Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile BAYKAR Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar katıldı.

Selçuk Bayraktar: Bütün yaşantısı iyilik peşinde koşmaktı

Cenaze namazının ardından konuşan Selçuk Bayraktar, merhum Kesekci'nin vatanperver, çalışkan bir uçak mühendisi olduğunu, ülkesi için önemli çalışmalara imza attığını belirterek, "Tarık kardeşimiz, kendisini ülkesi, milleti için mühendislik alanına adamış şekilde çalışırken diğer taraftan iyilik ve sosyal faaliyetlerden de geri kalmak istemezdi. Genç yaşında mühendislik ekibine liderlik etmeyi başarmıştı. Yüksek donanımlı bir mühendisti ama Tarık'ı özel kılan ondaki şuur ve idealizmdi. Bütün yaşantısı iyilik peşinde koşmaktı, son yaşadığı da o yolda oldu." dedi.

Yusuf Taha Göktaş son yolculuğuna uğurlandı

Yusuf Taha Göktaş için de Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

22 yaşındaki üniversite öğrencisinin naaşı Kepez Tepe Camiinde kılınan namazın ardından aile kabristanında toprağa verildi.