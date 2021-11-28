Hamur ilçesi Yatılı Bölge Ortaokulu (YİBO) öğretmenleri yaptıkları anket çalışmasıyla, öğrencilerin hayallerinin ne olduğunu yazmalarını istedi.

Öğretmenler, anket sonucunda öğrencilerin akşam yemeğinde pizza yeme isteğini Hamur Kaymakamı Kerem Türker'e anlattı.

Türker de 410 öğrenciye akşam yemeğinde pizza ikram ederek, hayallerini gerçekleştirdi.

Okula giden Türker, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, İlçe Jandarma Komutanı Yalçın Çetin, İlçe Emniyet Amiri Atila Karatürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kaya Karakoç ve öğretmenler, öğrencilerle birlikte pizza yedi.

Birçoğu ilk defa pizza yiyen öğrenciler, Türker'e teşekkür etti.