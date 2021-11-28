Meteoroloji'nin son hava tahminlerine göre yurt genelinde bu akşam saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar etkili olacak.

Yer yer fırtınanın etkili olacağı bölgelerde vatandaşlardan sosyal hayatta tedbirli olmaları istendi.

Şiddetli rüzgarın etkili olması beklenen 17 il için turuncu uyarı, 35 il için sarı uyarı yapıldı.

Turuncu uyarı yapılan iller:

İzmir, Manisa, Uşak, Kütahya, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Bilecik, Bolu, Düzce, Sakarya, Kocaeli, Yalova, İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli

Sarı uyarı yapılan iller:

Aydın, Muğla, Antalya, Burdur, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta, Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Ankara, Eskişehir, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Çankırı, Çorum, Yozgat, Sivas, Tokat, Amasya, Karabük, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize

Ege, İç Anadolu, Karadeniz, Marmara ve Batı Akdeniz için fırtına uyarısı

Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz ve Marmara'da, yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına bekleniyor.

Yarın sabah saatlerinden itibaren rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerinden yurdun batı kesimlerinden başlamak üzere Güney Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz'de kuvvetli ve fırtına, Marmara bölge geneli ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'in batısında kuvvetli ve tam fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik

4 ilde yarın saat 06.00'dan itibaren gün boyu hızı saatte 50 ila 80 kilometreyi bulması öngörülen kuvvetli rüzgar ve yer yer 70 ila 110 kilometre esmesi tahmin edilen tam fırtına bekleniyor.

Açıklamada, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, ağaç veya direklerin devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Doğu Karadeniz

Bölgede rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli ve fırtına şeklinde etkili olmasının beklendiği vurgulandı.

Açıklamada, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Fırtınanın, yarın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Marmara Bölgesi

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerinden esmesi öngörülüyor.

Rüzgarın yarın sabah ilk saatlerden itibaren bölge genelinde İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ile Yalova'da kuvvetli ve tam fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale Boğazı ile Adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın gerçekleştirilmesi planlanan Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarındaki feribot seferlerinin tamamının iptal edildiği duyuruldu.

Denizlerde fırtına bekleniyor

Batı Karadeniz'de yarın ilk saatlerden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor.

Fırtınanın, aynı gün akşam saatlerinden sonra 7 ila 9 kuvvetinde kuvvetli fırtınaya dönüşeceği ve salı günü sabah saatlerinde etkisini azaltacağı tahmin ediliyor.

Marmara ve Kuzey Ege'de de bu akşam saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde beklenen fırtınanın, salı günü öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Güney Ege'de ise yarın günün ilk saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor. Yarın akşam saatlerinde rüzgar yönünün batı ve güneybatıya döneceği ve salı günü öğle saatlerinde fırtınanın etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.