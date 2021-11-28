Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine merkez Melikgazi ilçesinde bir evde arama yaptı.

Yapılan aramada, 38 bin 350 lira değerinde sahte banknot ele geçirildi, bir zanlıyı yakaladı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.