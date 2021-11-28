Haber Giriş: 28 Kasım 2021 Pazar 15:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de sahte 38 bin lira ele geçirildi: 1 gözaltı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Kayseri'de jandarmanın düzenlediği operasyonda 38 bin 350 liralık sahte banknot ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine merkez Melikgazi ilçesinde bir evde arama yaptı.
Yapılan aramada, 38 bin 350 lira değerinde sahte banknot ele geçirildi, bir zanlıyı yakaladı.
Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
Etiketler: Kayseri Sahte Para
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