Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Batı Karadeniz'de yarın ilk saatlerden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor.

Fırtınanın, aynı gün akşam saatlerinden sonra 7 ila 9 kuvvetinde kuvvetli fırtınaya dönüşeceği ve salı günü sabah saatlerinde etkisini azaltacağı tahmin ediliyor.

Marmara ve Kuzey Ege'de de bu akşam saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde beklenen fırtınanın, salı günü öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Güney Ege'de ise yarın günün ilk saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor. Yarın akşam saatlerinde rüzgar yönünün batı ve güneybatıya döneceği ve salı günü öğle saatlerinde fırtınanın etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.