Haber Giriş: 28 Kasım 2021 Pazar 15:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de beton mikseri minibüse çarptı: 1 ölü
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de beton mikseriyle çarpışan minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti.
Kocasinan ilçesi Talatpaşa Mahallesi'nde H.D'nin kullandığı beton mikseri, 50 yaşındaki M.O. yönetimindeki minibüsle çarpıştı.
Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Sağlık ekipleri minibüsün sürücüsünün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Minibüsün pert olduğu kazada, beton mikserinin sürücüsü H.D. gözaltına alındı.
Etiketler: Kayseri Trafik Kazası
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