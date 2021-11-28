Ankara’nın Altındağ ilçesi Hamamönü bölgesinde Şahmerdan Gürbüz'ün silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Ekipler, Gürbüz ile aralarında alacak verecek tartışması yüzünden husumet bulunan Osman Ö.’nün aracını olay yerine yakın bir bölgede terk ederek kaçtığını belirledi.

Zanlılar saklandıkları evde yakalandı

Yürütülen çalışmalar sonrası ekipler, Osman Ö.'nün kız arkadaşı olduğu öğrenilen D.K.'yi takibe aldı. Düzenlenen operasyonda zanlı ve D.K. Sincan'da saklandıkları evde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Osman Ö. tutuklandı, D.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.