Haber Giriş: 28 Kasım 2021 Pazar 16:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da bacaya sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde girdiği bacada sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yedieylül Mahallesi Fatih Sokak'ta bir yavru kedi, Hatice Durak'ın evinde girdiği bacaya sıkıştı.
Durumu fark eden Durak, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 3'ncü katın bacasında mahsur kalan kediyi sıkıştığı yerden çıkardı.
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