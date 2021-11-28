Haber Giriş: 28 Kasım 2021 Pazar 17:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eber Gölü çevresindeki sazlık alanda yangın
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'da 3 ilçenin sınırlarında bulunan Eber Gölü çevresindeki sazlık alanda yangın çıktı.
Afyonkarahisar'nin Çay ilçesine bağlı Çayırpınar köyünde göl kıyılarında bulunan sazlık alan, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
İhbar üzerine olay yerine Çay ve Bolvadin ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, göl zemininin bozuk ve bataklık olmasından dolayı yangına müdahale etmekte zorlanıyor.
Etiketler: Yangın Afyonkarahisar
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