Haber Giriş: 28 Kasım 2021 Pazar 18:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kayıp öğrencinin cansız bedeni Van Gölü’nde bulundu
[Fotoğraf: İHA]
Bitlis'in Ahlat ilçesinde 20 gün önce kaybolan 18 yaşındaki İshak Çağlayan'ın cansız bedeni Van Gölü'nde bulundu.
Bingöl’den, yatılı hafızlık kursunda eğitim almak için Ahlat'a giden İshak Çağlayan'dan 9 Kasım saat 23'ten sonra haber alınamadı.
18 yaşındaki Çağlayan'ı bulmak için arama çalışmaları başlatıldı. Yurttan izinsiz ayrıldığı belirlenen gencin son olarak Ahlat Van Gölü sahilinde yürürken görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.
Aramalar göl civarında yoğunlaştırıldı. İshak Çağlayan'ın cansız bedeni Van Gölü'nde kıyıya yakın bir alanda bulundu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: Van
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