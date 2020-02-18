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Hakkari'de taşımalı eğitime kar engeli
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Hakkari merkez ve Yüksekova'da taşımalı eğitime 18 Şubat Salı günü ara verildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez ve Yüksekova ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Merkez okullarında eğitim-öğretime devam edilecek.
Etiketler: Hakkari Yüksekova Kar tatili hakkaride okullar tatil miSon Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 00:18
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