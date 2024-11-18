Hakkari'de dağcılar Cilo Dağı'na tırmandı

Hakkari merkezi ve Yüksekova ilçesi arasında bulunan Cennet Cehennem Vadisi, doğal güzellikleri, buzulları ve eşsiz manzarasıyla son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin Hakkari'de en çok tercih ettiği rotalardan biri haline geldi.

Türkiye'nin en yüksek ikinci zirvesi olan 4 bin 135 rakımlı Uludoruk'un bulunduğu ve son günlerdeki yağışların ardından büyük bölümü beyaza bürünen vadi, havanın soğuduğu bugünlerde de doğa tutkunlarını ağırladı.

Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (CİSAD), bölgedeki doğal güzelliklerin tanıtılması amacıyla etkinlik düzenledi.

Etkinliğe katılan dağcı ve doğaseverlerden oluşan grup, araçlarla vadideki yaylaya çıktıktan sonra 2 saatlik yürüyüşün ardından buzulların bulunduğu alana ulaştı.

Aralarında kadınların da bulunduğu gruptakiler, iklim değişikliği ve hava şartları nedeniyle yaşanan erime sonucu dev çatlakların oluştuğu karla kaplı buzullarda tırmanış yaptı.

Doğayla iç içe zaman geçiren, bölgenin güzelliklerini keşfetme imkanı bulan doğaseverler ve dağcılar, yüzeyi buz tutan göl ve donan şelalenin oluşturduğu manzarayı fotoğrafladı.

"Bu bölgeye bir dağ evinin yapılması gerekiyor"

Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi ve CİSAD Kurucu Üyesi Naci Ertunç, bölgedeki buzulların yapısının iklim değişikliğinden dolayı farklılaştığını söyledi.

Tırmanış yapmak için bölgeye geldiklerini belirten Ertunç, şunları kaydetti:

"Son yıllarda buzullar etkili bir hava değişimine maruz kaldı. Bundan önceki yıllarda bu kütlelerin 20-30 metre yükseklikte olduğunu gözlemlemiştik. Avaspi dediğimiz buzul tabakası ciddi oranda eridi. Buz tırmanış duvarının yüksek ve biraz da tatlı meyilde olması gerekiyor. Erimeden dolayı buzların negatif konuma geldiğini gördük. Çok zorlandık ama yine de keyfini çıkardık. Burada yazın gördüğümüz şelalenin buzlu halini de görmeyi istiyorduk. Ortam muhteşem. Kış faaliyeti gerçekleştirdik. Güzel bir gün geçirdik. Bu bölgeye bir dağ evinin yapılması gerekiyor. İnşallah bundan sonraki süreçte kayak merkezinde yapılacak buz duvarında bu faaliyetimizi sürdürürüz. Akabinde dağ tırmanışı da yaparız."

"Güzel bir manzara var"

Dağcılardan Gülizar Harmancı da vadide düzenledikleri etkinliğin güzel geçtiğini dile getirdi.

Yürüyüşün ardından buz tırmanışı yaptıklarını, keyifli zaman geçirdiklerini anlatan Harmancı, "Aynı zamanda buzda iniş de yaptık. Cennet Cehennem Vadisi'ni bu mevsimde görmek muazzam bir şey. İlk defa bu mevsimde görme imkanı buldum. İnsan kendini farklı bir evrende gibi hissediyor. Ortam çok iyi. Burası dağ kayağı için çok uygun. Havanın soğumasıyla hem göl hem de şelale donmuş. Güzel bir manzara var" diye konuştu.

Fikret Özbey ise fırsat buldukça faaliyetlere katıldığını ifade ederek, "Burada tırmanış yaptık. Güzel ve eğlenceli geçti. Çok memnun kaldım. Muazzam bir yer. Daha önce 32 ülke gezdim. Bu kadar güzel bir doğanın yakınımızda olması çok güzel bir şey. Dünyanın her yerinden insanları buraya davet ediyoruz" dedi.

Nilüfer Yılmaz da buzulları bu mevsimde gördüğü için mutlu olduğunu belirterek, "Biraz zorluydu ama keyifli geçti. Kış şartları burada başlamış. Profesyonel ekiple buzullara çıktık. Buraya ilk defa çıktım. Kent merkezinde sonbahar, burada kış yaşanıyor. Çok güzel bir ortam var" ifadelerini kullandı.