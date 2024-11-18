Gümrük kontrolüne takılan araçtan 6 bin 500 saka kuşu çıktı

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'den çıkış yapmak üzere Çobanbey Gümrük sahasına gelen bir araca yönelik gümrük kontrolünde araçta canlı hayvan bulunduğu tespit edildi.

Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince detaylı arama yapılan aracın bagajında 13 kafesli sandık içerisinde 6 bin 500 saka kuşu belirlendi.

Kara Avcılığı Kanunu hükümleri çerçevesinde satılması, avlanması ve ihracı yasak olan saka kuşları, Kilis Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığının olayla ilgili soruşturması sürüyor.