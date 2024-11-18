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Türkiye
AA 18.11.2024 11:12

Gümüşhane'de 138 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 138 kilogram tütün ele geçirildi.

Gümüşhane'de 138 kilo kaçak tütün ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA Arşiv]

Gümüşhane ve Kelkit Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya'dan Trabzon'a şehirlerarası otobüs ile bandrolsüz kıyılmış tütün götürüleceği bilgisini aldı.

Kelkit'in Sadak-Demirözü yol ayrımında durdurdukları otobüste arama yapan ekipler, bagajda 138 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirdi.

Operasyon kapsamında şüphelilerden A.K. Malatya'da, G.S. ise Trabzon'da yakalandı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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