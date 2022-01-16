Haber Giriş: 16 Ocak 2022 Pazar 11:32Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Hakkari'de araçlar kara gömüldü
[Fotoğraf: İHA]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle araçlar kara gömülürken, 177 yerleşim yerinin yolu ise ulaşıma kapandı.
Akşam saatlerinde kar yağışının etkisini göstermeye başlamasıyla Hakkari Yüksekova’da hayat durma noktasına geldi.
İlçe beyaza bürünürken, araçlar ise resmen kara gömüldü.
Sabah iş yerlerini açan esnaf, kapılarının önünde biriken karları küreklerle temizledi.
[Fotoğraf: İHA]
Yoğun sisin de hakim olduğu Yüksekova’da sürücüler zorluk yaşadı.
Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı 62 köy ve 115 mezra yolu ulaşıma kapandı.
Öte yandan, Yüksekova Belediyesi ve karayolları ekipleri de caddelerde küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: Hakkari Kar Yağışı
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