Akşam saatlerinde kar yağışının etkisini göstermeye başlamasıyla Hakkari Yüksekova’da hayat durma noktasına geldi.

İlçe beyaza bürünürken, araçlar ise resmen kara gömüldü.

Sabah iş yerlerini açan esnaf, kapılarının önünde biriken karları küreklerle temizledi.

[Fotoğraf: İHA]

Yoğun sisin de hakim olduğu Yüksekova’da sürücüler zorluk yaşadı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı 62 köy ve 115 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Öte yandan, Yüksekova Belediyesi ve karayolları ekipleri de caddelerde küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.