Haber Giriş: 16 Ocak 2022 Pazar 11:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 terörist tutuklandı
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv]
Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.
Edirne'de Yunanistan sınırda gözaltına alınan PKK şüphelileri M.S., Ö.D. ve Y.M.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Uzunköprü Adliyesine getirilen şüpheliler tutuklandı.
Güvenlik güçleri 3 gün önce Uzunköprü ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK şüphelisi M.S, Ö.D. ve Y.M'yi yakalayarak gözaltına almıştı.
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