Yaklaşık 10 gün önce çalıntı otomobil ihbarıyla harekete geçen Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, fiziki ve teknik takiple araçları çekici yöntemi ile çalan bir şebekeyi tespit etti.

İstasyon Mahallesi, Bahri Dağdaş Caddesi'ndeki bir aracı da yine aynı yöntemle çalmaya çalışan şüpheliler, polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan 1'i kadın 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tutuklama talebiyle hakim karşına çıkarılan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.