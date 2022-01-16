Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nin 2 bin 300 rakımındaki güney pistine 20 metre yüksekliğinde, 150 metre genişliğinde yapılan “suni buz dağı”, Türkiye'deki kayak merkezlerinde bir ilk olma özelliği taşıyor.

2019 yılında faaliyete giren buz dağının bulunduğu Palandöken’de 17-19 Ocak tarihlerinde 3. Palandöken Fest etkinliği başlayacak. Festivale 9 ülkeden 300 sporcu katılacak.

Ardından 20 Ocak’ta “Ulusararası Buz Tırmanışı Türkiye Şampiyonası” yapılacak. Yarışmada 4 ülkeden 61 sporcu mücadele edecek.

[Fotoğraf: DHA]

Palandöken festivalinin ve şampiyonanın ardından dağ kayağı eğitimi düzenlenecek.

21-25 Ocak tarihleri arasında yapılacak olan ileri seviye dağ kayağı eğitimi, Türkiye Dağcılık Federasyonu antrenörleri tarafından verilecek.