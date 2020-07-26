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Hakkari'de 1 terörist etkisiz hale getirildi
Hakkari kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 1 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce hava destekli operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.
Operasyonda 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.
Etiketler: hakkari terör operasyonu terörSon Güncelleme: 26 Temmuz 2020 Pazar 11:25
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